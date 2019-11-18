مادورو: موظفو سفارة فنزويلا لدى بوليفيا غادروا البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن موظفو سفارة بلاده لدى بوليفيا غادروا البلاد، موضحا ان "موظفي السفارة تلقوا تهديدات شخصية، فضلا عن تهديدات باحتلال مبنى السفارة أو إحراقه".
هذا وفي وقت سابق أعلنت وزيرة خارجية الحكومة الانتقالية في بوليفيا، كارين لونغاريك، الدبلوماسيين الفنزويليين أشخاصا غير مرغوب فيهم. ونقلت صحيفة كامبيو عن لونغاريك قولها: "لقد أعطيناهم مهلة لمغادرة البلاد، بسبب التدخل في شؤننا الداخلية".
يذكر انه اندلعت موجة احتجاجات تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 تشرين الأول بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.
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