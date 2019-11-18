مادورو: موظفو سفارة فنزويلا لدى بوليفيا غادروا البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن موظفو سفارة بلاده لدى ​بوليفيا​ غادروا البلاد، موضحا ان "موظفي ​السفارة​ تلقوا تهديدات شخصية، فضلا عن تهديدات باحتلال مبنى السفارة أو إحراقه".

هذا وفي وقت سابق أعلنت وزيرة خارجية ​الحكومة​ الانتقالية في بوليفيا، كارين لونغاريك، الدبلوماسيين الفنزويليين أشخاصا غير مرغوب فيهم. ونقلت صحيفة كامبيو عن لونغاريك قولها: "لقد أعطيناهم مهلة لمغادرة البلاد، بسبب التدخل في شؤننا الداخلية".

يذكر انه اندلعت موجة ​احتجاجات​ تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد ​انتخابات​ 20 تشرين الأول بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.