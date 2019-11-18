الرئيسان الروسي والصيني أكدا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، ديمتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي و​الصين​ي ​فلاديمير بوتين​ وشي جين بينغ أكدا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحا ان ​موسكو​ وبكين متفقان أن أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لجميع الدول، ولا سيما في شؤون ​روسيا​ والصين، يعد أمراً غير مقبول.

وشدد على انه "من غير المقبول أيضا فرض أي نظام أو قيم على دول أخرى"، مشيراً إلى أن هناك تفاهماً تاماً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ في هذا الشأن".