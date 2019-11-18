اضطرار طائرة أميركية على الهبوط وعلى متنها هيلاري كلينتون

نقلت قناة "سي إن إن" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية اضطرت إلى الهبوط في مطار نيويورك، وعلى متنها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن تتم الرحلة من مطار لاغوارديا (نيويورك) إلى واشنطن. وعندما كانت الطائرة على بعد عشرات الأمتار من المطار، رأى ضباط الخدمة الأرضية الدخان ووجدوا جزءا من آلية تابعة للطائرة على الأرض، ثم أبلغ الطيارون وحدات التحكم أنهم شعروا بالاهتزاز على متن الطائرة.
وبعد بضع دقائق، عادت الطائرة إلى المطار، وطُلب من الركاب الانتقال إلى طائرة أخرى. ورفضت ممثلة هيلاري كلينتون التعليق على الحادث.
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