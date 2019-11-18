عائلة علاء أبو فخر: لن ننسى الدعم العظيم الذي لمسناه من أبناء لبنان

أكّدت عائلة علاء أبو فخر، في بيان، "أننا نشكر جميع من قدم لنا واجب العزاء، سواء بالحضور أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي أو الرسائل، وعلاء أبو فخر ليس شهيدنا وحدنا، بل هو شهيد كل إنسان ثائر مناضل. إنه شهيد الوطن ونحن مؤمنون بقضيتنا وندافع عنها بأرواحنا في سبيل رفع راية الحق، فهنيئا له الشهادة".

ولفتت العائلة الى "أننا لن ننسى الدعم العظيم الذي لمسناه من كافة أبناء ​لبنان​، الذين بكوا فقيدنا الشهيد، وقد أكدوا من خلال وقفتهم أنهم على العهد باقون، مما زاد إيماننا بعدالة قضيتنا. ونتمنى على الجميع عدم استغلال اسم الشهيد والظرف الأليم الذي نمر به، للقيام بحملة تبرعات لعائلة الفقيد، إذ أننا نؤكد أن عائلة الشهيد علاء هي عائلة مستورة وليست بحاجة للتبرعات، شاكرين لكم حسن نواياكم وندعوكم لتوزيع هذه التبرعات على العائلات الفقيرة والمحتاجة عن روح الشهيد علاء".