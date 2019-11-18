النشرة: المحتجون قرروا فتح طريق حوش الحريمة بناء لطلب الجيش

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أنّ "المحتجّين قرّروا فَتح طريق ​حوش الحريمة​ بناءً لطلب ​الجيش اللبناني​، بعدما قطعوا بالإطارات المشتعلة".

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