خلف: نحتاج لسلطة قضائية مستقلة وفاعلة ونقابة المحامين ستكون رافعة للوطن وللعدالة

أكّد نقيب المحامين الجديد ​ملحم خلف​، أنّ "هذه ولادة ​لبنان​ الجديد، ولادة للأمل وللشباب الّذين يحلمون بمستقبل جديد، ويوم جديد للعمل بجديّة ورصانة ومسؤوليّة وشفافيّة، إذ انّنا نريد العيش في وطن يَحترم الحقوق ويضمن الحريّات".

وشدّد في حديث إذاعي، على "أنّنا نحتاج إلى سلطة قضائيّة مستقلّة وفاعلة غير مكبّلة، يمكنها أن تؤكّد لأي مواطن أنّه يمكنه أن يكون لديه ثقة بالغد"، مركّزًا على أنّ "​نقابة المحامين​ ستكون رافعة للوطن وللعدالة، فالأوطان من دون عدالة تسقط. والعدالة هي حجر الزاوية لسلطة قضائيّة مستقلّة، ومن دونها لا محاربة للفساد ولا للمساءلة".