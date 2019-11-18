أوضحت مصادر متابعة للعملية الإنتخابية في ​نقابة المحامين​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ"المرشحَين الأساسيَّين النقيب ​ملحم خلف​ وناضر كسبار ينتميان الى انتفاضة 17 تشرين، ولكنّ اللغط حصل بعد أن سحب "​التيار الوطني الحر​" مرشحه، كونه غير قادر على المنافسة في ظلّ الحالة الشعبيّة الّتي لا تؤيّد التيار، وانعكس سلبًا تأييد رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ لكسبار، الّذي تمّت "شيطنته"، لتأتي النتيجة على الشكل الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: تأييد باسيل لناضر كسبار انعكس سلبا عليه وتمت "شيطنته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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