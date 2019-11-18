لفت زوار "​بيت الوسط​"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "البيان الّذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، كان من أقوى المواقف الّتي اضطرّ الحريري إلى اتّخاذها، نظرًا إلى حجم التسريبات والروايات المختلقة الّتي لا تقف عند حدود تشويه الحقائق والمَسّ الشخصي به، من أجل التشويش وزعزعة الاستقرار، في مرحلة لا تحتاج فيها البلاد سوى إلى التهدئة واللجوء الى إلدستور والتزام كلّ جهة حدود صلاحيّاتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوار بيت الوسط للجمهورية: بيان مكتب الحريري كان من أقوى المواقف التي اضطر الأخير لاتخاذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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