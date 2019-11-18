وهاب: التسوية الرئاسية بين الحريري وباسيل بموافقة حزب الله كانت خطأ كبيرا

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​التسوية الرئاسية​ بين رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ بموافقة "​حزب الله​" كانت خطأً كبيراً أوصل إلى ​الأزمة​ الحالية لأنها قضت بأن يأخذ فريق بال​سياسة​ مقابل غض النظر عن عملية النهب وعندما إعترضنا كدنا نقتل لا أعرف من ينظر اليوم لإحياء التسوية بكل صراحة هذا غباء".

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