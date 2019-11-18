قطع الاوتوستراد الدولي المنية-العبدة عند نقطتي البيادر والمحمرة

أقفل المحتجون وصلة الاوتوستراد الدولي المنية-​العبدة​ عند نقطتي البيادر و​المحمرة​ ومتفرعات مستديرة ​ببنين​ العبدة بالاتربة والعوائق.

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