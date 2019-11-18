حالة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جميع الطرقات ضمن ​بيروت​ وضواحيها سالكة، كما ان طريق صيدا باتجاه بيروت سالكة. وطريق من ضهر البيدر- بحمدون -صوفر وصولا الى بيروت سالكة أيضا.

وأعلنت ان الطريق من طرابلس- شكا مرورا بجونيه وصولا الى بيروت سالكة.

وكانت قد أفادت بأنه تم اعادة فتح السير عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ وعند تقاطع جادة عمر بيهم قصقص-الطيونة بعد قطعها ليلاً لبعض الوقت.

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من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة البقاع الغربي هي جديتا العالي، قب الياس، جب جنين، المرج، غزة، سعدنايل، تعلبايا والمصنع.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا و عكار هي ساحة حلبا، العبدة، البيادر والمحمرة. الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس هي ساحة النور، والبداوي. كما أفادت لاحقا بأنه تم إعادة فتح السير على اوتوستراد البداوي.

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا: هي اوتوستراد المنيه الضنيه مفرق عدوة، المنيه قرب محطة النعنعي، بحنين قرب محطة الخير، اوتوستراد المنيه شهرزاد.