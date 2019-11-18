بري: ما زلت أراهن على عودة الحريري وتشكيل حكومة تواكب الوضع الخطير جدا

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أمام زواره، أنّ "الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام، في انتظار أن تطرأ مستجدّات في أي لحظة".

وأوضح أنّ "حتّى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها"، لافتًا إلى أنّ "موقفه هو أنّه ما زال يراهن على عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ الى ​رئاسة الحكومة​، وتشكيل حكومة جديدة تُواكب الوضع الراهن الّذي بلغ حدًّا خطيرًا جدًّا يجب تداركه في أسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئًا فشيئًا، فإن لم نتّخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".