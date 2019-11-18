شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": طالبنا بمناقشة القوانين المتأخرة فى الجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب رئيس مجلس النواب لمناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة بالجلسة العامة بمجلس النواب، والقوانين المتأخرة، لإقرارها بعد المناقشة في الجلسات العامة.

وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك قوانين مهمة تنتظر المناقشة في الجلسات العامة، وعلى رأسها قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى تمت الموافقة عليه في اجتماعات اللجنة السابقة، لافتًا إلى أن هذا القانون سيحافظ على الشأن العام، ويمنع كل الفتاوى المتطرفة، وأن تكون الفتاوى في أيدى المختصين فقط.

ويعد قانون تنظيم الفتوى العامة، من القوانين المهمة والمنتظر أن يناقشها البرلمان على أجندته خلال دور الانعقاد القادم، بعد الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بمجلس النواب، بالإضافة لأهمية القانون فى الوقت الحالى، وذلك لمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى، وأن يكون من المختصين فقط من الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف.

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