شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع للجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان مع أعضاء البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويشهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب حضور أعضاء البنك المركزى لاستطلاع رأيهم بشأن القانون، لاستطلاع رأيهم بشأن مواد مشروع قانون الحكومة، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القانون والحوافز التى يمكن وضعها فى مشروع القانون. وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عقدت اجتماعًا مع أعضاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث استطلعت رأيهم بشأن مواد مشروع قانون الحكومة ومقترحاتهم فى القانون. Advertisements

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