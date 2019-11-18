محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تبدأ هيئة سكة حديد مصر، اليوم الاثنين، اختبارات مسابقة المهندسين التي أعلنتها لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 150 مهندسًا، في تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات- اتصالات - مدني - عمارة)، في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات.
وطالبت هيئة السكة الحديد، بحضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات، مع ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومي "سارية"، حيث أنه لن يسمح بالدخول بدونها، كما لن يسمح بالدخول بالموبايل، بجانب عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص.
وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه في حالة وجود أي استفسارات يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. السكة الحديد تبدأ اختبارات المتقدمين لمسابقة المهندسين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.