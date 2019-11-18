حدث ليلًا| تحرك حكومي بعد صورة طفلي الغربية.. ياسر رزق يكشف تفاصيل التغيير الوزاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت الليلة الماضية، حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- فيل من زيمبابوي وزراف من جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تفتح باب الاستيراد

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة بالتعاون مع الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، اتفقتا على استيراد "فيل" من دولة زيمبابوي.

- ​الأرصاد: في هذا التوقيت يمكنكم ارتداء الملابس الشتوية (صور)

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن بإمكان المواطنين ارتداء الملابس الشتوية بشكل كامل، بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل.

- تركتهما الأم على سُلم عمارة.. "القومي للطفولة" يتحرك عقب صورة طفلي الغربية

تقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنيابة العامة، حول واقعة تعريض حياة طفلين بمحافظة الغربية للخطر.

- مجدي الجلاد: لاعبو "الأوليمبي" لديهم الدافع للتتويج بـ"أمم إفريقيا" عكس المنتخب الأول

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم "الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو": "إن المنظومة الكروية في كل العالم عبارة عن صناعة تعتمد على لاعبين".

- مجدي الجلاد: المواطن تربَّى ونشأ على فكرة أن الممتلكات العامة ليست ملكه الشخصي

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم "الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو"، إن المواطن المصري تربَّى ونشأ على فكرة أن الممتلكات العامة ليست ملكه الشخصي.

Advertisements

- "أغاني المهرجانات تحتاج إلى نظام مروري".. الجلاد معلقًا على أغاني بيكا وشطا

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم "الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو"، إن أغاني المهرجانات الشعبية تُميت العقل والذوق العام.

- "إنذار بالفصل ثم مهلة للتعافي".. الجلاد يكشف عن رأيه في "فصل الموظفين متعاطي المخدرات"

قال الإعلامي مجدي الجلاد، إنه يرى أن الخلاف في البرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بفصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري بالدولة، هو خلاف في وجهات النظر.

- ياسر رزق يدعو الأحزاب الكبرى إلى بدء حوار "الإصلاح السياسي" بدعم من السيسي

طالب الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ببدء حوار بين الأحزاب السياسية الكبرى عن إجراء عملية إصلاح سياسي.

- ياسر رزق: التغيير الوزاري لن يقل عن 10 حقائب وزارية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة "أخبار اليوم"، إن هناك ملاحظات على أداء عدد من الوزراء، وإن التغيير الوزاري المقبل سيطول عددًا كبيرًا من الوزراء.

- ياسر رزق: الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على إنتاج كوادر مؤهلة لرئاسة الجمهورية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة "أخبار اليوم"، إن القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة في مصر القادرة على إنتاج كوادر مؤهلة لتولي منصب رئيس الجمهورية.

- تقرير مسرب يكشف تورط جنود بريطانيين في قتل أطفال بالعراق وأفغانستان

أظهرت وثائق مسربة، تورط الجيش البريطاني، بالتستر على عمليات قتل واعتداء على الأطفال قام بها جنود بريطانيون في العراق وأفغانستان، وذلك وفقًا لتحقيق قامت به هيئة الإذاعة البريطانية، و"صانداي تايمز".