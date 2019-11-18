"إتش تي سي" تطلق هاتف ذكي جديد من الفئة منخفضة التكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):

أعلنت شركة "إتش تي سي" إطلاق هاتفها الذكي Desire 19s الجديد من الفئة منخفضة التكلفة، وأوضحت الشركة التايوانية أن الجهاز الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.2 بوصة وكاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي ومعالج ميدياتيك.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة IPS قياس 6.2 بوصة تعمل بدقة 1520 x 720 بيكسل، ويمكن التقاط صور السيلفي بواسطة الكاميرا الأمامية، التي تعمل بدقة 16 ميجابيكسل مع تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وعلى الجانب الخلفي توجد الكاميرا الرئيسية الثلاثية، والتي تعمل بدقة 13 و5 ميجابيكسل.

وينبض بداخل هاتف "إتش تي سي" الجديد معالج ميدياتيك Helio P22-SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 3850 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 10 وات.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 9 مع واجهة المستخدم "إتش تي سي" Sense، ويدعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية البلوتوث 5، كما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز، ولا يتعدى سُمك الهاتف الجديد 8.47 ملم ويتوافر بدرجة اللون الأسود والفيروزي.​