ووردبريس تتيح للمدونين كسب المال من خلال اشتراكات القراء

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو- (د ب أ):

أعلنت منصة التدوين ووردبريس Wordpress إتاحة الفرصة أمام المدونين لتقديم اشتراكات لقرائهم وكسب المال بصورة منتظمة من خلال مدوناتهم، ولا تقتصر هذه الميزة الجديدة على المدونين، الذين يستضيفون خدماتهم مقابل رسوم على موقع Wordpress.com مباشرة فحسب، بل تنطبق أيضًا على المدونين، الذين يقومون بتشغيل برنامج التدوين المجاني بمفردهم على أحد الخوادم، ولكن يشترط أن يتوافر لديهم حزمة الوظائف Jetpack المدفوعة.

وأوضحت منصة التدوين الأمريكية أن نظام الاشتراك Recurring Payments يعتمد على خدمة الدفع سترايب Stripe، حيث يتعين على المدون في الخطوة الأولى إنشاء حساب في هذه الخدمة، وبعد ذلك يمكنه إضافة زر الاشتراك في المدونة وتحديد تفاصيل عملية الدفع، مثل العملة والمبلغ وتكرارات الدفع.

بالإضافة إلى أن هناك خيار آخر يتيح للقارئ دفع ما يراه مناسبًا، ويمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة لإعداد نظام الاشتراكات الجديد في صفحة الدعم والمساعدة بموقع ووردبريس، وتكسب منصة التدوين ووردبريس ما بين 2 و8% عمولة على كل اشتراك، وتقوم خدمة الدفع سترايب بخصم 2.9% كرسوم أخرى.