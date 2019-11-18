الرئيس الإيراني: الاحتجاج حق للشعب لكن لن نسمح لمثيري الشغب بزعزعة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الاحتجاج حق لجميع المواطنين "لكننا لن نسمح لمثيري الفوضى والشغب بزعزعة الأمن في المجتمع".

وأشار روحاني في حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد إلى الاحداث التي شهدتها بعض مدن البلاد خلال الأيام الاخيرة، مؤكدًا أن هدف الحكومة من مشروع الدعم المعيشي هو دعم الأسر متوسطة الدخل وذوي الدخل المحدود والتي تواجه ضغوطًا في ظل الحظر الاقتصادي، وفقًا لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف روحاني أن هناك 3 سبل فقط لهذا الأمر، إما اللجوء إلى زيادة الضرائب على الشعب واستخدام العائدات الناجمة عن ذلك لتسديد النفقات أو المبادرة إلى زيادة صادرتنا النفطية وتوظيف عائدات ذلك لتسديد النفقات أو العمل على خفض الدعم الحكومي وتوظيف ذلك لدعم الشرائح الضعيفة.

وقال إن مبيعات النفط تواجه قيودًا وحتى لو لم تكن هناك قيود على صادرات النفط فإن عائدات النفط لا تخصص لمثل هذه النفقات، علمًا بأن عائدات البلاد النفطية كانت تصل إلى 110 مليارات دولار في عام 2011 غير أن الأوضاع اختلفت اليوم.

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وأكد عدم إمكانية زيادة الضرائب بسبب الأوضاع الاقتصادية للمجتمع، وضرورة أن تتوازن عملية جباية الضرائب من المواطنين وتتناسب مع امكانياتهم.

وأكد الرئيس الايراني أنه أوعز إلى منظمة التخطيط والميزانية ببدء دفع مساعدات معيشية، انطلاقًا من اليوم الاثنين، وهي المتمثلة بالعوائد الناتجة من زيادة أسعار البنزين.

وأشار روحاني إلى أن هناك فرقًا بين الاحتجاج والشغب، مؤكدًا أن الاحتجاج حق لجميع المواطنين وبإمكانهم أن يبدوا احتجاجهم حتى لو كان لديهم موقف حاد إزاء الحكومة فإننا نتقبل ذلك برحابة صدر لكننا لن نسمح بزعزعة الأمن في المجتمع.

ولفت إلى أن مثيري الشغب والفوضى الذين ارتكبوا الأعمال التخريبية والهجمات على البنوك المستشفيات ومراكز الشرطة والاذاعة والتلفزيون، في بعض مدن البلاد، هم فئة قليلة جدا وأن الغالبية الساحقة من الشعب لا تواكبهم.​