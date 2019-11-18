قادة القوات الجوية السعودية والأميركية والفرنسية يبحثون التعاون العسكري

التقى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كلاً على حدة رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الفريق الأول ديفيد جولدفين، ومعالي قائد القوات الجوية الفرنسية الفريق الأول الركن فيليب لافينية، وذلك على هامش ترؤس سموه وفد القوات المسلحة في معرض دبي للطيران2019، ومؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس).

وجرى خلال اللقاءين بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.