حريق كبير عند مدخل حرم جامعي يتحصن فيه المحتجون في هونج كونج

اندلع حريق كبير فجر، اليوم الإثنين، عند مدخل حرم جامعي في هونج كونج يتحصّن فيه محتجّون ألقوا قنابل المولوتوف على عناصر الشرطة بهدف صدّهم، بحسب مشاهدات صحافيي وكالة فرانس برس.
كان مئات المتظاهرين متحصنين في جامعة بوليتكنيك في هونج كونج يوم الأحد، حيث اشعلوا النار لمنع الشرطة من استعادة السيطرة على المبنى ولاستمرار محاصرة نفق رئيسي مغلق منذ الثلاثاء.
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