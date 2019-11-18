كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الخامسة.. العاهل الأردني يزور اليوم كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الإثنين، كندا وهى الزيارة الخامسة للبلاد منذ اعتلائه العرش فى عام 1999.

وخلال الزيارة، سيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا لمناقشة زيادة تعزيز الشراكة بين كندا والأردن، وتعهدهما بالعمل سويا لتعزيز التنوع ومكافحة التطرف العنيف، كما سيتم بحث السلام والأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط.

وقال ترودو فى بيان صادر من مكتبه "تربط بين بلدينا روابط عميقة وهامة ، من المجتمع الأردنى الكندى النابض بالحياة، إلى العديد من الكنديين الذين يعيشون ويعملون فى الأردن. أتطلع للترحيب بجلالة الملك عبدالله الثانى فى كندا حيث نناقش الأولويات المشتركة للكنديين والأردنيين على حد سواء. "