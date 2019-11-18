قتلى وجرحى في انفجار قرب ساحة التحرير وسط بغداد

وقع انفجار لعبوة ناسفة مساء الجمعة، قرب ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد أدّى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة عشرين آخرين

وتفيد التقارير بأن العبوة الناسفة وضعت تحت سيارة في ساحة الطيران المحاذية لساحة التحرير وسط بغداد مركز الاحتجاجات.

كما انفجرت قنبلة صوتية في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، وجّه انتقادات للمسؤولين بسبب ما وصفها بـ"محاولات التهرب من تنفيذ مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة".

وقال السيستاني في خطبة الجمعة، التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون".

وخرج الآلاف بمحافظات ذي قار والديوانية والبصرة إلى ساحات التظاهرات في مراكز محافظاتهم للمشاركة في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.



وقتل3متظاهرينالجمعة، اثنان منهم بالرصاص والثالث نتيجة إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن في منطقة جسر السنك القريبة من ساحة التحرير بوسط بغداد.

كما أُصيب 43 متظاهرا بإصابات متفاوتة، بحسب مصادر طبية لبي بي سي.





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