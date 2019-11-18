رئيس مجلس الأمة الجزائري يحذر من أصحاب الأجندات الخارجية

حذر رئيس مجلس الأمة ​الجزائر​ي بالنيابة صالح قوجيل الشعب الجزائري ممن أسماهم "أدعياء الديمقراطية". وأكد قوجيل أن هؤلاء يمارسون عنفا في حق الشعب بمناسبة الموعد الإنتخابي.

ودعا خلال كلمة في اجتماع لمكتب مجلس الأمة "الشعب الجزائري إلى الحيطة والحذر من أدعياء الديمقراطية هؤلاء، الذين يمارسون عنفا وتعسفا معنويا في حق الشعب الجزائري من خلال انتهاجهم مسلكيات تتنافى تماما مع الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في مثل هكذا استحقاقات".

وأضاف "هؤلاء، أصبحوا بوقا لإملاءات تفرضها عليهم أجندات مراكز قوى أجنبية لا تبغي الخير للبلاد وتعمل من أجل ضرب استقرارها وتشويه سمعة مؤسساتها".