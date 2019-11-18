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ترامب دعا كيم جونغ أون للعمل على التوصل لاتفاق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية

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دعا الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، إلى "التحرك بسرعة" والتوصل إلى اتفاق معه بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية للنظام.

وردا على انتقاد وجهته وكالة الأنباء الرسمية ل​كوريا الشمالية​، لمنافسه الديمقراطي ​جو بايدن​، الذي وصفته "بالكلب المسعور" قال: "إن جو بايدن يمكن أن يكون كسولا وبطيئا للغاية لكنه ليس كلبا مسعورا. إنه بالفعل أفضل إلى حد ما من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يضعكم في المكان الذي ينبغي أن تكونوا فيه".

وذكرت كوريا الشمالية، الخميس، أنها رفضت عرضا أميركيا لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها ​بيونغ يانغ​ ل​واشنطن​ بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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