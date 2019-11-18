ترامب دعا كيم جونغ أون للعمل على التوصل لاتفاق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى "التحرك بسرعة" والتوصل إلى اتفاق معه بشأن تفكيك برنامج الأسلحة النووية للنظام.
وردا على انتقاد وجهته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي وصفته "بالكلب المسعور" قال: "إن جو بايدن يمكن أن يكون كسولا وبطيئا للغاية لكنه ليس كلبا مسعورا. إنه بالفعل أفضل إلى حد ما من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يضعكم في المكان الذي ينبغي أن تكونوا فيه".
وذكرت كوريا الشمالية، الخميس، أنها رفضت عرضا أميركيا لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.
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