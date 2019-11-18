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الجيش المالي يعلن مقتل 19 إرهابيا خلال عمليتين منفصلتين

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أعلن ​الجيش المالي​، مقتل 10 إرهابيين واعتقال عشرين آخرين في عملية وسط البلاد.

وأوضح في بيان انه تم مهاجمة الإرهابيين، بعد تنفيذهم لهجوم على قرية "بيدي" بعد رصدهم باتجاه قرية "سانكورو"، حيث تم اعتراضهم من قبل ​القوات المسلحة​ المالية بعد تبادل ل​إطلاق النار​. وتابعت القوات المسلحة المالية المهاجمين إلى قاعدتهم في ​بوركينا فاسو​ ، التي تم تفكيكها وتمت مصادرة بعض الدراجات النارية والهواتف وبعض الأسلحة.

وضمن عملية منفصلة أخرى في وسط البلاد أفاد الجيش في بيان آخر بأنه قتل 9 إرهابيين على بعد 5 كلم من قرية "موندورو" التابعة لمدينة موبتي.

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