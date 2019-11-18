نيويورك تايمز: أزمة إقتصادية تلوح في الأفق مع استمرار الاحتجاجات في لبنان

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ أزمة إقتصادية تلوح في الأفق مع استمرار الاحتجاجات في لبنان، لافتةً إلى أنّ المصارف أغلقت أبوابها، في الوقت الذي يطلب فيه العملاء أموالهم بال​دولار​ الأميركي، الذي لا يمكنهم الحصول عليه أيضًا من الصراف الآلي.

وإذ أوضحت الصحيفة أنّ قيمة الدولار الأميركي ازدادت لأنّ المخاوف من الاضطرابات السياسية تسببت في محاولة كثيرين سحب أموالهم، نقلت عن سيدة قصدت المصرف للحصول على دولاراتها، من دون أن تنجح بذلك أنّه على المتظاهرين البقاء في الشارع، ويجب حلّ أزمة الدولار.

وعن تداول إسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولّي رئاسة الحكومة، لفتت الصحيفة إلى أنّ هذا الرجل الثري البالغ من العمر 75 عامًا لديه علاقات تجارية مع المملكة العربية السعودية، إلا أنّه ينتمي إلى فئة القادة الذين خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بتغييرهم.