ركّزت النائبة بولا يعقوبيان على أنّ "الثورة المستمرّة منذ شهر لم تكتفِ بهزّ عروش من هم في السلطة، بل أظهرت عن وعي غير مسبوق على وجود مصلحة مشتركة بأن نكون شعبًا واحدًا موحّدًا".
ولفتت في تصريح صحافي، إلى أنّ "ما تَحقّق في نقابة المحامين سيَنسحب أينما كان، بحيث سيعمد الناس لانتخاب المستقلين أينما وُجدوا".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: الثورة أظهرت وعيا غير مسبوق على وجود مصلحة مشتركة بأن نكون شعبا موحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.