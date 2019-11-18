يعقوبيان: الثورة أظهرت وعيا غير مسبوق على وجود مصلحة مشتركة بأن نكون شعبا موحدا

ركّزت النائبة ​بولا يعقوبيان​ على أنّ "​الثورة​ المستمرّة منذ شهر لم تكتفِ بهزّ عروش من هم في السلطة، بل أظهرت عن وعي غير مسبوق على وجود مصلحة مشتركة بأن نكون شعبًا واحدًا موحّدًا".

ولفتت في تصريح صحافي، إلى أنّ "ما تَحقّق في ​نقابة المحامين​ سيَنسحب أينما كان، بحيث سيعمد الناس لانتخاب المستقلين أينما وُجدوا".