مصادر الجمهورية توقعت جمودا على جبهة الاستحقاق الحكومي يمتد لبضعة أيام

أكّدت مصادر معنيّة بالاستحقاق الحكومي، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "أولويّة التكليف ما تزال معقودة لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لدى الجميع الّذين ينتظرون منه القبول بتأليف ​الحكومة​، ولكنّه في حال ظلّ متمنعًا عن ذلك فإنّ المعنيين لن يبقوا البلاد بلا حكومة إلى أمد طويل، على رغم من أنّ البعض بدأ يُبدي مخاوف جديّة من إقامة حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة، في ظلّ الخلاف المُستحكم حول طبيعة الحكومة الجديدة، أتكون ​حكومة تكنوقراط​ أم حكومة "تكنو سياسيّة" تَضمّ خليطًا وزاريًّا من رجال ال​سياسة​ والتكنوقراط".

وتوقّعت المصادر "جمودًا على جبهة الاستحقاق الحكومي يمتدّ لبضعة أيام قبل عودة المعنيّين إلى البحث الجدّي في سبل إنجازه، بدءًا بتحضير الدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتكليف شخصيّة جديدة تأليف الحكومة العتيدة، الّتي لم تصدر عن ​رئاسة الجمهورية​ بعد أيّ مؤشرات على موعد مبدئي لإجرائها".