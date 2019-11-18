شكرا لقرائتكم خبر عن "أردوغان خربها".. أنقرة تتصدر أوروبا في معدلات ترك التعليم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن أنقرة تصدرت قائمة الدول الأوروبية في التخلي عن التعليم الجامعى للطلاب في الفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما.
وذكرت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن معدلات ترك التعليم الجامعي فى تركيا بلغت للفئة العمرية ما بين 18 و24 عامًا نحو 31% داخل تركيا التي تتراجع عن متوسط معدلات دول الاتحاد الأوروبية في كل القضايا المتعلقة بالتعليم.
وتابعت صحيفة زمان أنه بلغ متوسط ترك الشباب للتعليم في دول الاتحاد الأوروبي نحو 10.6 % ، حيث تشير بيانات استطلاع القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي إلى تفوق معدلات ترك التعليم للفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما في تركيا لنظائرها في 27 دولة أوروبية خلال عام 2018 الماضي، وتصدرت تركيا القائمة بمعدل 31 % ، بينما سجلت كرواتيا أعلى معدلات تعليم للفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما.
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