رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب في وضع صعب

الإثنين 18 نوفمبر 2019

جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، هجومها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بسوء استخدام السلطة، وأنه يواجه وضعا صعبا.



وكتبت على "تويتر"، الأحد: "الرئيس ترامب، في موقف صعب، أكبر من قدراته، في الوقت الحالي"، مضيفة: "إنه يسيء استخدام السلطة، ويشن هجوما عنيفا".

واستطرد: "هذا الأمر يفرض علينا الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد، إن ترامب قد يعطل إجراءات عزله، وطالبته بأن يوضح الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب، وأن يدلي بشهادته في تلك القضية.

وتابعت رئيسة مجلس النواب في المقابلة: "يمكن لترامب أن يدافع عن قضية، بصورة مباشرة أمام لجنة الاستخبارات".

وتعهدت بتقديم الحماية الكاملة للمبلغ عن تلك الشكوى، التي فتح بسببها التحقيقات في مساءلة ترامب بشأن تصرفه مع أوكرانيا، مضيفة: "يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث بكل الحقيقة، إذا أراد".

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وتابعت: "إذا أراد أن يؤدي اليمين ويدلي بتلك الشهادة بصورة مباشرة يمكنه ذلك، أو أن يقوم بذلك كتابة"، مضيفة: "لديه كل فرصة لعرض قضيته، والدفاع عنه نفسه، وهذا يمكنه تعطيل إجراءات العزل".

ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن، بشأن عمل ابنه هنتر، مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون بمجلس النواب، تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة، وابنه هنتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ويقول ترامب: إنه لم يخترق القانون، ولم يستعن برئيس أجنبي، ووصف إجراءات العزل بالعملية "الجنونية والوهمية والمدمرة والحزبية جدا".

وبدأت إجراءات العزل في مجلس النواب، يوم 13 نوفمبر الجاري، بمجموعة من الجلسات العلنية للتحقيقات، التي ستكون من خلال مجموعات صغيرة، للجان التحقيق، وكل لجنة ستكون مخصصة لنقطة بعينها في التحقيقات، وسيحضر الشهود في جلسات علنية.

وتدور التحقيقات حول قيام ترامب بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بملايين الدولارات، حتى تبدأ كييف تحقيقات بشأن نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2020.