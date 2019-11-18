عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا.. استطلاع يؤكد تقدم المحافظين على حزب العمال

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

أظهر استطلاع تقدم حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 14 نقطة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر.



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وأشار الاستطلاع الذي نشره اليوم الاثنين برنامج "صباح الخير بريطانيا" (غود مورننج بريتين) التلفزيوني إلى حصول المحافظين على 42 في المئة من الأصوات مقابل 28 في المئة لحزب العمال.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي على 13 في المئة في حين حصل حزب بريكست على خمسة في المئة.

وشمل الاستطلاع 1010 راشدين من خلال الهاتف بين يومي 14 و16 نوفمبر .