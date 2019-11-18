4 كوبيين كانوا محتجزين في بوليفيا يعودون الى بلادهم









اسماء السيد - هافانا: أطلِق الأحد سراح 4 أفراد في فريق طبّي كوبي كانوا قد احتُجزوا منذ يوم الأربعاء في بوليفيا، بحسب موقع "كوبا ديبايت" الإخباري الذي أشار إلى أنهم عادوا إلى كوبا.

واعتُقل هؤلاء (3 رجال وامرأة)، وبينهم طبيبان، الأربعاء في لاباز، للاشتباه بدعمهم وتمويلهم احتجاجات شهدتها بوليفيا هذا الأسبوع عقب استقالة الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس وإعلان السناتورة اليمينة جانين أنييز نفسها رئيسة موقتة.

وكان كوبيان آخران من هذا الفريق الطبي اعتُقلا أيضًا الأربعاء، قبل إطلاق سراحهما في اليوم نفسه.

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قررت كوبا الجمعة، بناء على طلب لاباز، إعادة 725 من مواطنيها الذين يوفرون خدمات تعاون بينها الطبابة.

وأقلعت السبت من بوليفيا طائرة متجهة إلى كوبا، على متنها 226 كوبيًا أعيدوا إلى وطنهم بقرار من سلطات هافانا التي تتعارض سياستها مع سياسة الحكومة البوليفية الجديدة الموقتة.

واعترفت الحكومة الموقتة المحافظة في بوليفيا الخميس بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا في تحول رئيسي في تحالفاتها في المنطقة المضطربة. وبذلك خسر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أحد كبار الداعمين له، في غمار تصديه للجهود الرامية للإطاحة به في حين تغرق بلاده في أزمة اقتصادية وسياسية قاتلة.

ويمثل الموقف البوليفي الجديد قطيعة مع سياسة الزعيم المستقيل إيفو موراليس حليف مادورو.