حريق عند مدخل حرم جامعي يتحصن فيه المحتجون في هونغ كونغ









اسماء السيد - هونغ كونغ: اندلع حريق كبير فجر الإثنين عند مدخل حرم جامعي في هونغ كونغ يتحصّن فيه محتجّون ألقوا قنابل المولوتوف على عناصر الشرطة بهدف صدّهم، بحسب مشاهدات صحافيي وكالة فرانس برس.

ومساء الاحد، كان مئات الناشطين متحصنين في جامعة بوليتكنيك في هونغ كونغ حيث اشعلوا النار لمنع الشرطة من استعادة السيطرة على المبنى ولاستمرار محاصرة نفق رئيسي مغلق منذ الثلاثاء.

