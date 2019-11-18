شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "دفاع البرلمان" تناقش تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضوًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، آفاق وتطور التنمية في سيناء، بحضور عدد من المسئولين.
وكان اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن المشروعات التنموية التي تُجرى على أرض سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "غير مسبوقة"، وتعمل على خلق فرص واسعه للشباب ومواطني المحافظتين وإحداث نهضة تنموية بها تجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات.
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