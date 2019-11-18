محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
كرّم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا انجلكوفا، على هامش زيارتها لمصر على رأس وفد رفيع المستوى.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أهمية التعاون بين مصر وبلغاريا في مجال السياحة الصحية، لافتًا إلى أن بلغاريا تتميز بشهرتها في هذا المجال.
وقال المحافظ، إن مدينة شرم الشيخ ستستضيف مؤتمر عالمي للسياحة الصحية في مارس المقبل 2020، ودعا المحافظ الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لحضور المؤتمر.
وطالب بتدشين توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن البلغارية السياحية لتنشيط التعاون المشترك، خاصة أن شرم الشيخ لديها اتفاقيات توأمة مع 15 مدينة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يوجه دعوة لوزيرة السياحة البلغارية لزيارة شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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