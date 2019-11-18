شكرا لقرائتكم إيران تواصل قطع الانترنت للتعتيم على قتل المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر مطلعة من داخل ايران لـ "العربية.نت" أن السلطات تستمر بقطع الانترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف اخمادها.

وبينما أفادت منظمات حقوقية بأن عدد القتلى بلغ 40 متظاهرا ، ذكر ناشطون أن الاعداد أكبر من ذلك بكثير في ظل حجم القمع وإطلاق النار الذي تقوم به قوات الأمن ضد المتظاهرين في أغلب المدن المنتفضة.

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن الاحتجاجات امتدت الى 100 مدينة وبلدة ايرانية واعتقال 1000 من المتظاهرين، ولكن يرفض الناشطون احصائية الوكالة التابعة للحرس الثوري ويقولون إن الأرقام أضعافا مضاعفة.

هذا وتتزايد التقارير حول عدد الإصابات والاعتقالات في الاحتجاجات الإيرانية منذ ليلة السبت، وسط تعتيم إخباري واسع الانتشار في البلاد منذ 40 عامًا من عمر نظام ولاية الفقيه.

وهدد وزير الداخلية الايراني بمواجهة المحتجين دون رأفة، وأرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية رسائل نصية للمواطنين وتطلب منهم الابلاغ عن المحتجين.

هذا وقدرت احصائية شركة " نت بلاكس" لخدمات الانترنت أن خسائر إيران من قطع الانترنت 369 مليون دولار يوميا.

وشهد الأحد اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمحتجين في عدة محافظات على رأسها العاصمة طهران، وشيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد واصفهان وكرج في الوسط والأهواز وكرمنشاه في الجنوب الغربي.

من احتجاجات إيران

وأعلن محافظ الاهواز عن اعتقال 180 متظاهر في الاحتجاجات التي عمت 15 مدينة في الاقليم خلال الايام الثلاثة الماضية.

وكانت هناك مظاهرة ليلية في بلدة انديشه جنوب طهران. وأظهرت مقاطع تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل إحراق بنك "مهر اقتصاد" في شارع ستارخان بالعاصمة طهران.

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بدورها أعلنت حسابات عبر " تويتر" أن ميليشيات الباسيج تعتقل عددا من المتظاهرين في شارع " سازمان آب" في طهران.

وأظهر مقطع فيديو قوات الامن وهي تطلق النيران على المتظاهرين في شارع وفاداران في طهران.

كما وثق مقطع آخر للمحتجين في طريق "نيايش" في طهران وهم يهتفون: "لو هوجمنا بالمدفع والدبابة.. يحب أن يرحل الملالي".

وفي أحد المقاطع المنتشرة بشكل واسع عبر مواقع التواصل، يهتف المحتجون في حي لاله زار، في طهران، بشعار: "الموت للديكتاتور" في اشارة الى المرشد الأعلى علي خامنئي

وأعلنت محافظة طهران عن إغلاق مدارس شهريار ورباط كريم غدا الاثنين. أما موقع خبر أونلاين، فقد أورد خبر اغلاق مدارس 17 مدينة، الاثنين.

وفي مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز، كانت هناك اشتباكات وكر وفر بين الامن الايراني ومحتجين في منطقة باغستان شرقي المدينة. كما ألقى الأمن قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في منطقة فرديس.

من جهتهم، كتب ناشطون عبر "تويتر" أن أهالي باغستان ومهر شهر في كرج يقولون ان دخان القنابل المسيلة للدموع تسرب داخل المنازل لكثافته.

وفي شيراز التي شهدت أعنف الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين وحرق مراكز للشرطة وحافلات وسيارات ودراجات تابعة للأمن، ظهر مقطع يقوم فيه المتظاهرون بتوزيع الورود على عناصر الأمن للتعبير عن سلمية تجمعاتهم.

أما المظاهرات بمنطقة معالي أباد في شيراز التي استمرت حتى ساعات متاخرة بعد منتصف الليل فقد تردد فيها شعار " الموت لخامنئي والموت لروحاني".

هذا وأظهر مقطع قيام مروحية عسكرية باطلاق النار على المتظاهرين في شيراز، في سابقة هي الأولى والأكثر خطورة من نوعها في تاريخ الاحتجاجات بإيران.