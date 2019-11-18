- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعتقل داعشيين خططا لعمليات إرهابية والان مع التفاصيل
المغرب يعتقل داعشيين خططا لعمليات إرهابية
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أوقفت الشرطة المغربية، الأحد، عنصرين مواليين لتنظيم داعش في مدينة الرباط كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقالت الشرطة، في بيان، إن العنصرين الموقوفين يبلغان من العمر 30 و34 عاما وكانا بصدد الإعداد والتحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة المغربية.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن عملية التوقيف أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة إضافة إلى أسلحة بيضاء.
وأوضح البيان أن هذه العملية الأمنية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي يشكلها "داعش" ومناصروه، الذين يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما لاندحار هذا التنظيم بمعاقله بالساحة السورية والعراقية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يعتقل داعشيين خططا لعمليات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.