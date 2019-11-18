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واشنطن تندد باستخدام إيران القوة المفرطة ضد المتظاهرين

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واشنطن تندد باستخدام إيران القوة المفرطة ضد المتظاهرين

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ندد البيت الأبيض، مساء الأحد، باستخدام إيران للقوة المميتة، وفرض قيود صارمة على الاتصالات ضد المتظاهرين خلال الاضطرابات التي أدت إلى مقتل 36 شخصا، واعتقال نحو ألف شخص.

 

وقالت ستيفاني جريشام، مسئولة الإعلام في البيت الأبيض، في بيان: إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاتها السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم".

 

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وأضاف البيان أن واشنطن تدين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات، لافتًا إلى أن "طهران تدعم الإرهاب وتسعى لامتلاك الأسلحة النووية والبرامج الصاروخية".

 

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق الأحد: إن نظام طهران قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وهذا يدل على خوفه من الشعب الإيراني.

 

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن الشعب الإيراني يدرك أن النظام يحصل على مليارات الدولارات بموجب الاتفاق النووي، ولكنه وجهها إلى أذرعه في الشرق الأوسط.

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