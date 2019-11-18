مريم رجوي: النظام الإيراني يتوهم أنه سيوقف الانتفاضة بالقتل

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، الأحد، إن الشعب يقاوم قمع نظام طهران، الذي توهم أنه يمكنه قمع الانتفاضة الشعبية عن طريق القتل.

جاء ذلك خلال لقائها الجنرال جيمز جونز مستشار الأمن القومي السابق القائد السابق للمجلس الأعلى لحلف الناتو، بمقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا.

وأشارت رجوي إلى قوة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني المستمرة منذ 3 أيام، مؤكدة أن "الأرض باتت تهتز تحت أقدام الملالي".

وألمحت إلى أن "النظام يتصور عبثا أنه يستطيع بالقتل والاعتقال إيقاف عجلة الانتفاضة، لقد عقد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية العزم على الإطاحة بهذا النظام وإقامة السلام والديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران".

ودعت المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، إلى دعم مطالب الشعب الإيراني بإسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.

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من جانبه، زار الجنرال جونز متحف "12 عاما من المقاومة من أجل الحرية"، وتحدث مع عدد من مجاهدي خلق، وقال "أشعر بأنني أنظر إلى مستقبل إيران، إيران حرة، وإيران ستنعم قريبا بموهبة الديمقراطية والحرية بقيادة السيدة رجوي وجميع المنظمات المنضوية تحت لواء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

وتابع "هذا هو مستقبل ننظر إليه وأتمنى أن يحل قريبا.. الشعب الإيراني جدير بوجود دولة جديدة، وأن بذور الحرية هنا والمستقبل هنا، سنبذل كل جهودنا ليتم إسقاط هذا النظام في أقرب وقت ممكن لكي يتمتع جميع أبناء الشعب الإيراني بالحرية والديمقراطية والأمل في حياة أفضل".





واندلعت احتجاجات عارمة ضد غلاء مفاجئ في سعر البنزين منذ الجمعة الماضي، بمدن إيرانية مختلفة بينها مشهد، وخوزستان، والأحواز، وخرمشهر، وبهبهان، واتسعت تدريجيا في مناطق أخرى داخل البلاد.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المحتجين هتفوا بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي في نحو 70 مدينة إيرانية، إلى جانب إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي في وجه المتظاهرين.

وعلى الرغم من برودة الطقس بسبب تساقط ثلوج وهطول أمطار شديدة داخل العديد من المدن، الليلة الماضية، استمر المحتجون الإيرانيون في الوجود بشوارع رئيسية.

كما اضطرت الحكومة الإيرانية لإغلاق كافة المدارس في محافظات طهران، وأصفهان، وألبرز، وخوزستان بحجة سوء الأحوال الجوية، فيما لا تزال شبكة الإنترنت تشهد انقطاعا كاملا في العديد من مدن البلاد.