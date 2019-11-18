شكرا لقرائتكم وكالة مهر: ألف معتقل في أعنف احتجاج إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكالة مهر للأنباء، الأحد، عن اعتقال ما يقرب من ألف شخص في احتجاجات إيران حتى الآن، مؤكدة أن الاحتجاجات هي الأعنف مقارنة بمثيلتها عام 2017.

وقال وزير داخلية إيران إن "قوى الأمن ستكون مضطرة للقيام بواجبها إذا استمرت الأعمال المخلة بالأمن".

وأضاف : "تعاملنا مع الاحتجاجات بضبط النفس حتى الآن".

وهددت إيران بقمع الاحتجاجات الشعبية بقوة. وذكرت وكالة "إرنا الإيرانية" الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل اثنين من "قادة المخربين" في شيراز.

Advertisements

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرنية، الأحد، أنها ستتعامل "بقوة مع أي إخلال بالقانون والنظام، ولن تدخر جهدا في الوفاء بالتزامها القانوني بحماية الأمن القومي".

ولقي 36 شخصا مصرعهم في احتجاجات إيران، حسب ما أورده، الأحد، راديو فردا الناطق بالفارسية.

ونقل موقع إخباري أنباء عن إغلاق مدارس 17 مدينة إيرانية، الإثنين، بسبب الاحتجاجات.

وإلى ذلك، أكد بيان للبيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم الاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ضد نظامه.

ونددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستخدام "القوة المميتة" و"فرض قيود صارمة على الاتصالات" ضد المتظاهرين في إيران.