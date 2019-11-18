شكرا لقرائتكم خبر عن "تميم" يبدد ثروات قطر.. وسفارة الدوحة فى المكسيك تعجز عن دفع الإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الدبلوماسيين القطريين في المكسيك، يواجهون تهديدات بالطرد من سفارة بلادهم، لامتناع تنظيم الحمدين عن دفع إيجار السفارة في حين انشغل فقط بدعم حليفتيه "تركيا وإيران" في دعم الإرهاب وتهريب الأسلحة وتمويل الميليشيات لنشر الفوضى وتخريب المنطقة، بأموال الشعب، تاركاً وراءه متطلبات شعبه.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن الصحف المكسيكية، تفاصيل الأزمة، حيث لم يدفع التنظيم إيجار السفارة في المكسيك، والواقعة في لوماس تشابولتيبيك، ما اضطر الجهة المالكة وهي عقارات كايخون ديل ويرتو 74، بمطالبة الممثلية الدبلوماسية بدفع مبلغ "28 ألفاً و74 دولاراً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة بسبب الإيجارات المُتأخرة، كما طالبتها كذلك بتسليم المقر الواقع في مونتي كاوكاسو 1505.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن الجهة المالكة أكدت أنه لم يتم دفع إيجار شهري يوليو، وأغسطس لذلك طلبوا فسخ عقد الإيجار، الموُقّع في 1 فبراير 2019، وضرورة إخلاء المبنى من الدبلوماسيين، وطردهم في أسرع وقت، حيث يُمثل هذا فضيحة جديدة تلاحق تنظيم الحمدين، حيث تؤكد الانشغال عن الشعب والمواطنين، حتى الدبلوماسيين، لتكشف الأكاذيب التي يتم الترويج لها بشأن رفاهية المواطن القطري، حيث تزداد معاناته يوماً بعد يوم، لما يواجهه من إهمال، حيث وضعه التنظيم في عُزلة بين أشقائه العرب، وانصرف لاسترضاء أصدقائه الجدد تركيا وإيران.

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