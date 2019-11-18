شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الدراسات الإسلامية: حديث خالد الجندى عن عدم وجود ملك للموت اسمه "عزرائيل" صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية، أنه لا يوجد ملك اسمه عزرائيل فى كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ما ذكره الداعية الإسلامى الشيخ خالد الجندى صحيحا، مشيرا إلى أن الملائكة من الغيبيات فى مسائل العقيدة، وفى نفس الوقت أمرنا الله بضرورة الإيمان بوجود الملائكة.

وقال عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نؤمن بوجود الملائكة ومن لا يؤمن بالملائكة يكون إيمانه ناقص أى أنه كافر، مشيرا إلى أن الملائكة من عالم الغيب وبالتالى تبحث عن منهج العقائد فى باب الغيبيات، وهى من المسائل التى لا نجتهد فيها ولكن نتلقاها سماعا.

وتابع عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية: إن ما تم ذكره فى القرآن والأحاديث مسمى ملك الموت بقوله تعلى فى كتابه العزيز " وإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا"، متابعا: القرآن لم يذكر اسم ملك الموت وإذا كان اسم الملك مهم لكان ذكره الله فى كتابه ولكن ذكر الله تعالى من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اسم إسرافيل، ولكن عزرائيل لا يوجد فى القرآن أو السنة.