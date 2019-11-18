عاجل-البيت الابيض يندد باستخدام إيران "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين

دان البيت الأبيض استخدام إيران "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين خلال الاضطرابات التي أدت إلى مقتل شخصين واعتقال العشرات وفرض قيود على استخدام الإنترنت.

وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الإعلام في البيت الابيض في بيان إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم. كما ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات"، كما شجبت تجاوزات نظام "تخلى عن شعبه".

ومنذ بدء الاحتجاجات، تم اعتقال العشرات، بحسب تقارير الصحافة الإيرانية، من جهته، المرشد الإيراني علي خامنئي قرار الحكومة رفع اسعار الوقود منددا بأعمال عنف قام بها متظاهرون.

وأشارت وكالة إرنا الرسمية إلى وفاة شرطي متأثراً بجروحه ليل السبت الأحد بعدما اصيب بها في اشتباكات مع "مثيري الشغب" خلال تجمع في كرمنشاه (غرب)، كما قُتل مدني في سرجان (جنوب) حين حاول محتجون إشعال النار في مستودعات البنزين.

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر.