التحالف الدولي يقتل 7 عناصر من داعش في العراق

قال مصدر في قيادة عمليات محافظة نينوى، مساء الأحد، إن سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلةا في قصف نفذه طيران التحالف الدولي شمال غرب مدينة الموصل.

وأوضح العميد محمد الجبوري أن "طيران التحالف الدولي نفذ خمس ضربات جوية على أنفاق ومواقع لداعش في سلسلة جبال عطشانة (25 كيلومترا شمال غرب الموصل) ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش كحصيلة أولية".

كانت قوات من قيادة عمليات نينوى، وبإسناد الطيران الحربي، تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش المتشدد في سلسلة جبال العطشانة وتمكنت من قتل ستة من عناصر التنظيم واعتقال 13 آخرين.

وما زالت بعض المناطق من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر من خلايا داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

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