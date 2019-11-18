ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لإبرام اتفاق سريعاً

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الأحد، العمل بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وخاطب ترامب كيم، الذي اجتمع معه ثلاث مرات منذ عام 2018 من أجل إنهاء البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مباشرة بعبارة "السيد الرئيس".

وقال ترامب لكيم "يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق". وفي إشارة إلى اجتماع جديد بين الزعيمين، أنهى ترامب التغريدة بعبارة "أراك قريبا".

يأتي ذلك فيما قالت كوريا الشمالية، يوم الخميس، إنها رفضت عرضا أميركيا لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

اقرأ أيضا... كوريا الشمالية ترفض عرضا أميركيا بإجراء محادثات

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في تايلاند، في وقت مبكر الأحد، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤجل، وذلك في محاولة لدفع عملية السلام المتوقفة.

كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، قد هاجمت نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بشدة يوم الجمعة ردا على إهانته لكيم.

ويتصدر بايدن معظم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي من أجل مواجهة ترامب في انتخابات الرئاسية 2020.