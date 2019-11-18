كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يقتل 7 دواعش في عملية قصف شمال غرب الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف لطيران التحالف الدولي شمال غرب الموصل، 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري، إن طيران التحالف الدولي نفذ 5 ضربات جوية على أنفاق ومواقع داعش في سلسلة جبال عطشانة، 25 كيلومتراً شمال غرب الموصل، ما أسفر عن قتل 7 من عناصر داعش في حصيلة أولية.

كانت قوات من قيادة عمليات نينوى وبإسناد الطيران الحربي تمكنت من صد هجوم لداعش في سلسلة جبال العطشانة وتمكنت من قتل 6 من عناصر داعش واعتقال 13 آخرين، مشيراً إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل 4 جنود كانوا مرابطين في جبال بادوش.