كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يقتل 7 دواعش في عملية قصف شمال غرب الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف لطيران التحالف الدولي شمال غرب الموصل، 400 كيلومتراً شمال بغداد.
وقال العميد محمد الجبوري، إن طيران التحالف الدولي نفذ 5 ضربات جوية على أنفاق ومواقع داعش في سلسلة جبال عطشانة، 25 كيلومتراً شمال غرب الموصل، ما أسفر عن قتل 7 من عناصر داعش في حصيلة أولية.
كانت قوات من قيادة عمليات نينوى وبإسناد الطيران الحربي تمكنت من صد هجوم لداعش في سلسلة جبال العطشانة وتمكنت من قتل 6 من عناصر داعش واعتقال 13 آخرين، مشيراً إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل 4 جنود كانوا مرابطين في جبال بادوش.
ولاتزال مناطق عدة من محافظة نينوى خاصةً القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف، واختطاف، وقتل، وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية، والمدنيين، رغم القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في نهاية 2017.