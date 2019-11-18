كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب كيم أون بسرعة العمل من أجل الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، العمل بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

ودافع ترامب عن منافسه الديمقراطي جون بايدن، الذي وصفته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بـ "الكلب المسعور".

جاء ذلك في تعليق لترامب على تويتر على ضوء انتقاد وجهته كوريا الشمالية لمنافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وخاطب ترامب كيم، الذي اجتمع معه ثلاث مرات منذ عام 2018 من أجل إنهاء البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مباشرة بعبارة “السيد الرئيس”.

وقال ترامب لكيم: "يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق"، وفي إشارة إلى اجتماع جديد بين الزعيمين أنهى ترامب التغريدة بعبارة "أراك قريبًا".

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وقالت كوريا الشمالية الخميس إنها رفضت عرضا أمريكيًا لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها بيونجيانج لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تايلاند في وقت مبكر اليوم الأحد أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سترجأ، وذلك في محاولة لدفع عملية السلام المتوقفة.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، قد هاجمت بايدن بشدة يوم الجمعة ردا على إهانته كيم ووصفت نائب الرئيس السابق بأنه “كلب مسعور” يحتاج إلى لجمه.

ويتصدر بايدن معظم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمرشح الحزب الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في انتخابات العام المقبل.

وكتب ترامب على تويتر “جو بايدن يمكن أن يكون كسولا وبطيئا للغاية لكنه ليس كلبا مسعورا. إنه بالفعل أفضل إلى حد ما من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يضعكم في المكان الذي ينبغي أن تكونوا فيه”.