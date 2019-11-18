كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة إيطالية تواجه أسوأ أسبوع لها منذ 150 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عانت المدينة الإيطالية "البندقية" من الفيضانات المدمرة هذا الأسبوع، حيث عانت مدينة البندقية من ارتفاع مد هائل آخر يوم الأحد؛ حيث بلغت المياه ذروتها عند 150 سم (4.9 قدم)، مما يمثل أسوأ أسبوع للمدينة منذ إنتاج إحصاءات المد والجزر الرسمية في عام 1872.

وكان مركز توقعات المد والجزر في المدينة، قد حذر من أن المد قد يصل إلى 160 سم اليوم الأحد، وأن العلامة المرتفعة التي بلغت الساعة 1210 بتوقيت جرينتش لم تكن بعيدة عن ذلك.

كما غمرت المياه ساحة سان مارك، ومئات من العمال المتطوعين كانوا يساعدون المواطنين على مواجهة حالة الطوارئ.

وتعرضت المدينة المحبوبة في جميع أنحاء العالم لقنواتها، والهندسة المعمارية التاريخية والفنية، لارتفاع المد في 187 سم (6.14 قدم) يوم الثلاثاء الماضي.

وكان هذا أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 19 سم الذي سجل عام 1966، وتسبب في حدوث أسوأ فيضانات في المدينة منذ 50 عامًا.

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وفي الظروف العادية، المد والجزر 80-90 سم عموما ينظر إليها على أنها عالية ولكن يمكن التحكم فيها.

ومع وجود أربعة مد وجزر يزيد طولها عن 140 سم منذ يوم الاثنين الماضي، يعد هذا أسوأ أسبوع بالنسبة للمد والجزر المرتفعة في البندقية منذ عام 1872، عندما تم إنتاج الإحصاءات الرسمية لأول مرة.

كما قدّر العمدة لويجي بروجنارو، الذي تم تعيينه مفوضًا خاصًا للتعامل مع حالة الطوارئ، الأضرار الناجمة عن الفيضانات في المدينة منذ يوم الثلاثاء الماضي بحوالي مليار يورو (1.10 مليار دولار).

وتراقب السلطات في فلورنسا وبيزا عن كثب نهر أرنو، الذي ارتفعت منسوب المياه فيه بسرعة في الليل بسبب الأمطار الغزيرة.

وكان نهر بو، الذي يمر عبر شمال إيطاليا ويمر عبر تورينو، تحت مراقبة أطول نهر في إيطاليا، بعد أن ارتفع مستواه بمقدار 1.5 متر في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة.

