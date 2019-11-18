كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يندد بفرض قيود على الاتصالات ضد المتظاهرين الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد البيت الأبيض، مساء الأحد، باستخدام القوة المميتة وفرض قيود صارمة على الاتصالات ضد المتظاهرين في إيران.

ويذكر أن أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، واصفا هذه الاحتجاجات بـ "الانتفاضة".